Парацетамол неефективний для зняття болю - дослідження

Парацетамол — один з найбільш звичних лікарських засобів. Так чи інакше він є майже в кожній аптечці — або сам по собі, або в складі жарознижуючих та / або знеболюючих засобів. Лікарі рекомендують цей препарат вже понад 50 років — однак чи такий він безпечний, як вважалося весь цей час? Виявляється, ні.

Як повідомляє Медпортал, в колекції незалежних досліджень Cochrane Library є кілька великих наукових робіт, які показують, що, наприклад, при хронічних болях у спині або артриті парацетамол працює так само, як плацебо. При цьому учасники цих досліджень приймали його в максимально можливих дозах протягом трьох місяців, тому тестування можна назвати об'єктивним. Для гострих болів, таких, як головний і післяопераційний, також застосовують парацетамол — однак він допомагає далеко не всім. З 4 людей, які страждають післяопераційними болями, стан покращиться тільки в одного. Що стосується головного болю — ці ліки допоможуть тільки одному з 10. Таким чином, якщо парацетамол працює для вас — це прекрасно. Але для більшості людей він марний.

Читайте такожПарацетамол притуплює емоціїЯкщо говорити про безпеку цього препарату, слід зазначити, що побічні ефекти зустрічаються вкрай рідко. Однак при цьому вони досить неприємні — прийом парацетамолу підвищує ймовірність настання передчасної смерті, розвитку інфаркту міокарда, шлункової кровотечі, гострої ниркової і печінкової недостатності. Що стосується останньої — прийнято вважати, що проблеми з печінкою можуть бути у тих людей, які перевищують рекомендовану дозу, однак і при стандартних дозуваннях подібний результат не виключений. Гострі стани розвиваються всього 1 раз на мільйон.

Читайте такожЗаняття йогою допомагають позбутися хронічного болю - вченіЛюди часто не мають достатньої інформації про анальгетики і не прагнуть її отримати. Так, опитування лондонців показало, що приблизно половина пацієнтів вважає, що в ібупрофені є парацетамол. У США найчастіше парацетамол продається в складі засобу Тайленол — але при цьому також приблизно половина американців не знає, яка в ньому діюча речовина. У Великобританії кожен четвертий пацієнт не в курсі максимальної денної дози парацетамолу, у США — кожен другий, і деякі навіть думають, що максимальна доза — це 10000 мг, що на ділі перевищує денний максимум в 2,5 разу. Крім усього іншого, парацетамол входить до складу більшості ліків від застуди та грипу, багатьох засобів від головного болю, тобто досягти його передозування досить просто.

Читайте такожПарацетамол під час вагітності загрожує здоров'ю хлопчиків - вченіТаким чином, користь цього відомого лікарського засобу досить сумнівна, а побічні ефекти досить неприємні. Проте лікарі та вчені поки що перебувають в скруті, оскільки повноцінної альтернативи парацетамолу немає, інші ліки можуть працювати краще — але і негативних сторін у них може бути більше.