ООН заявило про допомогу Гаїті у боротьбі з епідемією холери

Перший заступник Генерального секретаря ООН Ян Еліассон заявив, що з початку спалаху холери ООН та її партнери допомагали народу і уряду Гаїті з ліками, а також у налагодженні системи водопостачання і санітарії і зміцнення контролю за захворюванням, повідомляє Центр новин ООН.

«Гаїтянський народ страждає, як жоден інший народ у світі. Страшний землетрус забрав життя чверть мільйона людей, від холери померли майже 10 тисяч людей, а тепер цей монстр ураган. Ми повинні проявити солідарність з гаїтянським народом», - сказав перший заступник Генерального секретаря ООН. Він підкреслив, що нова програма з ліквідації холери в Гаїті розрахована на період до 2022 року.

Читайте такожЕпідемія жовтої лихоманки може поширитися по всьому світуСпеціальний доповідач з питання про крайню убогість і права людини Філіп Олстон рішуче засудив відмову ООН визнати юридичну відповідальність за спалах епідемії на Гаїті і закликав вибачитися перед гаїтянцями. Одночасно Філіп Олстон привітав готовність Організації Об'єднаних Націй мобілізувати 400 мільйонів доларів США, в тому числі для постраждалих від епідемії.

Перший заступник Генерального секретаря ООН Ян Еліассон знову заявив, що з самого початку спалаху холери ООН та її партнери допомагали народу і уряду Гаїті.

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Він нагадав, що в рамках нещодавно оголошеної стратегії робота буде вестися у двох напрямках: активізація зусиль по лікуванню та викорінення холери та надання матеріальної допомоги жертвам холери, які захворіли після спалаху епідемії в 2010 році. У загальній складності для роботи на двох напрямах у найближчі два роки буде потрібно приблизно 400 мільйонів доларів США.

Також нещодавно в ООН оголосили про намір взяти на озброєння нову стратегію боротьби з холерою на Гаїті. На її реалізацію, за попередніми підрахунками, потрібно в найближчі два роки близько 400 мільйонів доларів США. Частина цієї суми буде виплачена жертвам холери.