У США схвалено препарат проти рецидивів, зумовлених бактерією C. difficile

Американські регулятори дозволили застосування нового препарату безлотоксумаба (bezlotoxumab) для запобігання рецидивів інфекції Clostridium difficile у пацієнтів старше 18 років, повідомляє MedicalXpress.

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Безлотоксумаб не є антибіотиком. Препарат являє собою моноклональне антитіло, призначене для нейтралізації токсину B бактерії C. difficile. Лікарський засіб було розроблено співробітниками Університету Массачусетсу разом із співробітниками компанії Medarex та ліцензовано MSD у 2009 році.

У MSD відзначили, що лікарський засіб надійде в продаж у першому кварталі 2017 року. Препарат дозволений до застосування лише пацієнтами, які пройшли лікування антибіотиками і мають високий ризик рецидиву інфекції.

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Результати клінічних досліджень, представлені в 2015 році, показали, що застосування безлотоксумаба на 15% знижує ймовірність рецидиву бактеріальної інфекції. У дослідженні MODIFY I взяли участь 1452 пацієнта (середній вік 65 років) з 19 країн. Всі учасники КД вживали у терапії C. difficile антибіотики. Спостереження за пацієнтами тривало 12 тижнів.