У дівчаток симптоми аутизму більш розмиті та "замасковані" - вчені

Хлопчики хворіють аутизмом приблизно в 4 рази частіше, ніж дівчатка — але тепер дослідники почали підозрювати, що не все так просто, пише Daily Mail.

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Виявляється, при однакових генетичних мутаціях симптоми аутизму у дівчаток виявляються рідше. Зазвичай вважається, що дитина з РАС намагається не спілкуватися з іншими людьми, уникає контакту очей, також може, наприклад, не грати з машинками, а раз за разом вибудовувати їх у лінію за лише йому зрозумілому закону. У дівчаток, за якими спостерігали вчені, соціальні навички були розвинені краще, і вони навіть при наявності аутизму, виявленого іншим способом, могли вести себе інакше, вибиваючись із стереотипів. Вони ніби маскували розлад.

Учений Кевін Пелфрі (Kevin Pelphrey) з Університету Джорджа Вашингтона (George Washington University) розповів, що у його власної дочки аутизм діагностували лише через 4 роки після появи перших ознак. Вона до трьох років майже не ходила і не говорила, однак завжди намагалася бути милою і спілкуватися з іншими людьми. Пелфрі пояснив, що якщо б вона була хлопчиком, ознаки були б більш явними, і він раніше звернувся б до фахівців. Наукові роботи показують, що навіть у тих дівчаток, у яких діагностовано аутизм, відділи мозку, що відповідають за соціальні взаємодії, вражені набагато менше. Джозеф Баксбаум (Joseph Buxbaum), директор центру аутизму Школи медицини Ікан на горі Синай (Icahn School of Medicine at Mount Sinai), додав, що для того, щоб захворювання проявилося у дівчинки, потрібно, щоб її організм в два рази сильніше постраждав від генетичних порушень, порівняно з організмом хлопчика.

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Вчений разом з колегами працює над тим, щоб з'ясувати причини, за якими це відбувається — можливо, у деяких дівчаток працює якийсь захисний фактор, протеїн або інший біомаркер, який можна використовувати для створення нових видів терапії.

У минулому році стартував проект Autism Sisters Project, в рамках якого дослідники шукають сім'ї, де сини хворіють аутизмом, а дочки немає, і просять їх приїхати в Нью-Йорк для здачі аналізів. У дівчаток і хлопчиків беруть зразки слини і виділяють з них ДНК. В майбутньому ця база даних буде використовуватися при наукових дослідженнях.