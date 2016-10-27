Вчені пояснили, чому стрес сприяє набору надмірної маси тіла

Через стрес починає виділятися гормон Adamts1, пов'язаний з накопиченням жирових клітин у тілі, пише The Daily Mail. Причому, це і підшкірний жир і жир, що оточує внутрішні органи, що підвищує ризик діабету 2-го типу та хвороб серця, кажуть співробітники Медичної школи Стенфордського університету.

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Внаслідок виділення стресових гормонів жирові клітини "дорослішають". Мабуть, організм так готується до можливих важких часів, намагаючись запасти максимально багато енергії. Виходить, що жирові клітини не просто пасивні сховища калорій. Вони можуть впливати на розташовані навколо стовбурові клітини, які, в свою чергу, здатні ставати клітинами будь-якого типу.

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Гормон Adamts1, як раз, і перетворює стовбурові клітини на жирові клітини, готові до запасання. Тому позитивний ефект корисного харчування слабшає. До речі, як показали дослідження, люди, які набрали вагу на жирній їжі, мали більше нових жирових клітин, які "дорослішали" у вісцеральній жировій тканині - відкладеннях навколо органів.