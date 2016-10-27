У підгузках для дітей містяться канцерогени - французькі експерти

Підгузники Pampers - одні з найпопулярніших в світі, але експерти з асоціації Asef виявили в них сліди канцерогенів, пише The Local. Виявилося, в підгузниках містяться токсичні сполуки, пов'язані з декількома типами раку, зокрема, рак шкіри, сечового міхура, печінки та шлунку.

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Дані сполуки виявили в складі речовин, покликаних захищати чутливу шкіру дітей і запобігати подразненню. Приміром, небезпечні сполуки, як виявилося, містяться в вазеліні - відомому інгредієнти зволожувальних косметичних продуктів. Залежно від переробки вазеліну, в нього можуть потрапити токсичні сполуки, відомі як поліциклічні ароматичні вуглеводні.

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Голова Asef Людвін Феррер підкреслив, що "канцерогенні речовини знаходяться в контакті з самими ніжними частинами тіла дитини протягом майже 24 годин на день".

"Хоча в підгузниках містяться токсичні сполуки в малій концентрації менше 0,2 міліграма на кілограм, що допускається в ЄС, це все одно не є нормою з етичної точки зору", - наголосим Феррер.