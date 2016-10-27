FDA попередила про небезпеку вживання ліків з тестостероном

Згідно з рішенням регулятора, в інструкціях буде акцентовано увагу на небезпеку для здоров'я розвитку залежності і неконтрольованого застосування тестостерону та інших анаболічних-андрогенних стероїдів, повідомлялося на сайті відомства.

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В оновлених інформаційних листках для пацієнтів буде зазначено, що зловживання препаратами з тестостероном пов'язано з ризиком розвитку серйозних небажаних реакцій, особливо негативного впливу на серцево-судинну систему і психічний стан.

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В даний час рецептурні препарати з тестостероном застосовуються в якості замісної гормональної терапії для лікування чоловіків з низьким рівнем цього гормону. Разом з тим стероїди з високими дозами тестостероном часто використовуються спортсменами і бодібілдерами. В FDA підкреслили, що прийом занадто високих доз гормону підвищує ризик щодо серйозних негативних наслідків для організму. Також при неконтрольованому використанні стероїдів спостерігається синдром відміни, що супроводжується депресією, хронічною втомою, зневодненням, втратою апетиту, зниженням лібідо і безсонням.