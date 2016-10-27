Москіти-мутанти можуть покласти край поширенню тропічних лихоманок

Вчені планують випустити армію з мільйонів модифікованих москітів в Бразилії і Колумбії. Кінцева мета - захистити людей від вірусу Зіка та інших недуг, які переносяться москітами, пише Мeddaily.ru з посиланням на BBC. Москіти-мутанти заражені бактеріями Wolbachia, що обмежують поширення вірусів. Цей проект вартістю 18 мільйонів доларів зробив ставку на вакцинацію москітів, а не людей.

Реалізація задуманого намічена на початок 2017 року. У природі бактеріями Wolbachia заражені 60% видів комах, а шкоди людям вони не завдають. Проте, зазвичай, бактерія не вражає комарів Aedes aegypti, переносників найвідоміших тропічних хвороб. Але фахівці з'ясували, як помістити бактерію всередину москіта.

Читайте такожSanofi отримала від США грант в $ 43 млн на дослідження вакцини проти вірусу ЗікаТе, що москіти з бактеріями здатні зупинити поширення лихоманки Денге, вчені побачили в рамках локальних експериментів в Бразилії, Колумбії, Австралії, Індонезії і В'єтнамі. Позитивних результатів вдалося досягти з вірусами Зіка і Чикунгунья в лабораторних умовах. За словами вчених, потрапивши на волю, москіти-мутанти почнуть схрещуватися з небезпечними москітами, передаючи бактерію майбутнім поколінням.

Wolbachia може працювати, з одного боку, активуючи імунітет москітів і захищаючи їх від вірусів. З іншого боку, Wolbachia можуть змагатися з вірусами за ресурси, необхідні для розмноження. Віруси не розмножуються, що знижує ризик передачі через укус москіта.