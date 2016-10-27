Особливості мозку заважають людям дотримуватися дієти - дослідження

Нове дослідження, проведене в Дартмутському коледжі, показало: здатність підтримувати нормальну вагу залежить від структури мозку людини. Зокрема, ключову роль відіграє біла речовина, яка сполучає виконавчу систему мозку з системою нагороди, пише Мeddaily.ru з посиланням на The Hindustan Times.

У дослідженні брали участь 36 осіб, які постійно сидять на дієті. В середньому у них в тілі було 29,6% жиру. Спочатку учасники висловлювали свою думку про картинки. Таким чином їх відволікали від суті експерименту. Добровольцям робили МРТ. Вчені визначали, де в мозку людей перебували виконавча система і система нагороди. Опісля дослідники застосовували дифузійно-тензорну візуалізацію, щоб розглянути шляхи, що з'єднували дві системи.

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