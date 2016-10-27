Новонароджені дівчатка долають стрес краще, ніж хлопчики - вчені

Судячи з усього, чоловіки і жінки з самого народження по-різному переносять стрес. Крім того, за даними вчених з Університету Гранади і Лікарні Сан-Сесілія, пологи зазвичай протікають легше, коли на світ з'являються дівчатка. У дослідженні взяли участь 56 здорових вагітних жінок, розповідає Мeddaily.ru з посиланням на The Daily Mail.

Читайте такожКитайські вчені з'ясували, що в огрядних чоловіків частіше народжуються хлопчики27 учасниць народили хлопчиків, а решта - дівчаток. Фахівці зібрали зразки крові, в тому числі пуповинної. Вчені оцінили рівні окисного стресу і запалення. Окислювальний стрес пов'язаний з рядом захворювань, таких як депресія і хвороба Альцгеймера. Дослідження показало: у дівчаток після народження рівень окисного стресу виявився нижчим порівняно з хлопчиками. До того ж, антиоксидантний захист у них був активнішим.

Читайте такожУ дівчаток симптоми аутизму більш розмиті і "замасковані" - вченіУ матерів дівчаток при пологах також краще працював антиоксидантний захист і менше пошкоджувалися важливі біомолекули. І рівень запалення під час пологів у разі народження дівчаток був нижчим. На думку дослідників, справа в тому, що у дівчаток з народження краще розвинені ферментативні системи. Вони захищають клітини від ушкоджень і позитивно впливають на клітинний метаболізм.