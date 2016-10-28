Фахівці наблизилися до перемоги над туберкульозом, стійким до антибіотиків

За допомогою комбінації з семи антибіотиків можна вилікувати туберкульоз з множинною лікарською стійкістю всього за 9 місяців. Зараз на лікування йде вдвічі більше часу. Один з антибіотиків, клофазимін, до недавнього часу в основному використовувався для лікування прокази, передає Мeddaily.ru з посиланням на New Scientist.

В ході дослідження, що тривало два роки, 821 чоловік з 1006 хворих на туберкульоз з множинною лікарською стійкістю одужав. За словами експертів, новий метод лікування не тільки ефективніший, але і дешевший. Ефективність методу була підтверджена і раніше в ході невеликих досліджень.

Читайте такожСмертність від туберкульозу в світі поступово знижується - ВООЗЩоправда, метод не буде працювати у людей зі стійкістю до препаратів другої лінії, використовуваних для лікування туберкульозу. Ця форма стійкості рідко зустрічається в Африці, але вона поширена в колишніх радянських республіках. Майже 50% випадків туберкульозу з множинною лікарською стійкістю припадає на Індію, Китай і Росію.