Вчені назвали продукти, які омолоджують організм

Міжнародний колектив біологів виявив природну сполуку, що уповільнювала старіння у здорових мишей. У новій роботі вченим вдалося використати нуклеотид NMN, який бере участь в енергетичному обміні клітини, для синтезу в організмі тварин коферменту NAD, пише EurekAlert!.

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З'єднання NAD бере участь у засвоєнні жирів і вуглеводів, однак його синтез через пошкодження ДНК з віком уповільнюється. Зокрема, кофермент перешкоджає набору маси тіла, втраті чутливості до інсуліну і зниженню фізичної активності.

«Ми продемонстрували спосіб уповільнити фізіологічний спад, який спостерігається у старіючих мишей, — сказав співавтор дослідження Сін-Ітіро Імаі. — Це означає, що у старих мишей досягається приблизно той же рівень обміну речовин і енергії, що й у молодих тварин».

Досліди на мишах показали, що розчинний у воді NMN всмоктується у кров протягом трьох хвилин. Фахівці відзначають, що прийом NMN молодими мишами не має значущого ефекту.

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Вчені вважають, що, оскільки в організмі людини, обмін речовин перебігає подібним з мишами чином, висновки, отримані в новому дослідженні, справедливі і для людей. У Японії вже розпочато випробування препаратів з NMN на людину. Ця сполука, як відзначають вчені, міститься в ряді харчових продуктів, зокрема, брокколі, капусті, огірках і авокадо.

У серпні повідомлялося, що медики з Пенсільванського університету (США) вперше довели ефективність NAD і препаратів на основі його прекурсорів для профілактики м'язової деградації. Ці сполуки в даний час популярні серед людей, які займаються фізичною культурою і спортом.