На ринку з'явиться тест для ранньої діагностики остеоартриту

Група дослідників під керівництвом д-ра Найли Раббані (Naila Rabbani) розробили тест, здатний за зразком крові виявити ознаки початку остеоартриту і диференціювати захворювання від ранніх стадій ревматоїдного артриту та інших запальних захворювань суглобів, пише MedicalXpress.

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Тест виявляє у плазмі крові хімічну сигнатуру пошкоджених білків.

Творці тесту планують, що розробка з'явиться на ринку протягом найближчих двох років. За їх словами, новий діагностичний тест дозволить на ранніх стадіях визначити характер запального захворювання, отже, й якнайраніше призначення терапії.

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При розробці тесту були використані зразки крові і спинномозкової рідини пацієнтів з ранніми і пізніми стадіями остеоартриту, ревматоїдного артриту та іншими запальними захворюваннями суглобів, а також здорових добровольців. Отримані зразки аналізувалися методом мас-спектрометрії, який дозволив визначити характерні патерни пошкодження білків.