В Україні з'являться ефективні ліки проти гепатиту С - ВООЗ

Цей препарат з'явився в арсеналі медиків лише два роки тому і вже довів свою ефективність, повідомляє Центр новин ООН.

Читайте такожЮНІСЕФ вакцинує проти поліомієліту понад 41 млн африканських дітейВикористання препарату прямої противірусної дії для лікування гепатиту С було вперше дозволено в 2013 році. Але тоді виявилося, що через високу ціну ці ліки недоступні для 80 мільйонів жителів планети з хронічною інфекцією гепатиту С.

До вирішення проблеми підключилася Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ), яка сприяла зниженню вартості ліків для країн з невисоким рівнем доходу.

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Цей ефективний засіб уже з'явився у ряді країн з низьким і середнім рівнем доходу, в тому числі в Аргентині, Бразилії, Єгипті, Грузії, Індонезії, Марокко, Нігерії, Пакистані, на Філіппінах, в Румунії, Руанді, Таїланді та в Україні.

Ефективність нових ліків - більше 95%. Медики вважають, що з цим препаратом хворого можна повністю вилікувати протягом трьох місяців.

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Директор Департаменту Глобальної програми ВООЗ по гепатиту Готфрід Хірншал заявив, що «полегшення доступу до життєво важливого лікування гепатиту С - один з пріоритетів ВООЗ». Він відзначив, що «у країнах, де з'явилися ліки, спостерігається суттєвий прогрес у боротьбі з гепатитом».