Шоколад не допомагає при депресії - спостереження фахівців

Австралійські вчені з Лікарні Принца Уельського ополчилися на шоколад після дослідження даного продукту. Фахівців цікавило, як шоколад впливає на настрій людини, адже, згідно поширеній думці, він рятує від депресивних настроїв.

Були набрані добровольці, яких розбили на дві групи, пише Мeddaily.ru з посиланням на "Економіку сьогодні". В першу групу увійшли люди, які постійно споживали шоколад. У другу - тільки ті, хто їв шоколад у стані смутку. Так, перша група просто отримувала задоволення від шоколаду (вироблявся активно дофамін в мозку). Друга група намагалася знайти в шоколаді засіб від депресії, стресу і нудьги.

Читайте такожВчені підтвердили користь чорного шоколаду для серця і обміну речовинВиявилося, що шоколад може тимчасово допомогти людині в стані депресії. Однак через якийсь час її смуток посилиться. Дослідження показало: шоколад впливає на ті ж ділянки мозку, що і серотонін. Але для отримання аналогічного ефекту людині необхідно з'їсти величезну кількість солодощів. Тому позитивний ефект швидко пропадає.