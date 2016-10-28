Фахівці винайшли лазер нового покоління, який прибирає татуювання без шрамів

Звести татуювання непросто. На ринку представлені рішення з виведення татуювань, включаючи дермабразію і кислотний пілінг. Проте в результаті позбавлення від малюнка на тілі можна придбати неприємні шрами. Нова технологія дозволяє зробити це без проблем, пише Мeddaily.ru з посиланням на The Daily Mail.

Вперше лазер для виведення татуювань випробували 20 років тому. Лазер останнього покоління - пікосекундний лазер - шукає аномальні колірні плями на шкірі (місця з фарбою). Далі відбувається опромінення, що проникає в шкіру і розщеплює фарбу менш ніж за секунду.

Читайте такожДешева косметика насичує організм небезпечними канцерогенамиРозщеплені частинки тіло виводить через лімфатичну систему. Обробка повторюється через 6 тижнів і не залишає видимих слідів на шкірі. На відміну від звичайних лазерів, цей ефективно видаляє синю і зелену фарбу. Секрет у швидкості доставки імпульсу і його великій потужності.