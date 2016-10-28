Соцмережі допоможуть виявити психічні розлади - дослідження

Статуси, "лайки" (відмітки "Мені подобається") і навіть фотографії користувачів Facebook можуть підказати медикам, хто страждає від психічних розладів, таких як депресія і шизофренія. Це показало нове дослідження, проведене фахівцями з Кембріджського і Стенфордського університетів, розповідає Мeddaily.ru з посиланням на The Indian Express.

Читайте також"Роздвоєння" особистості вчені назвали головною небезпекою соціальних мережЛюди діляться в соціальних мережах великою кількістю інформації про себе. Ці дані більш достовірні за ті, які можна отримати в процесі бесіди з людиною. За словами експертів, у мові, емоціях і темах статусів в соцмережах ховаються перші ознаки та симптоми психічних захворювань. Крім того, люди викладають в соціальні мережі безліч фотографій. За допомогою автоматизованого аналізу виразів облич користувачів реально отримати інформацію про їх психічний стан.

Читайте такожФахівці встановили, що соцмережі погіршують настрій підлітківТакож соцмережі можна використовувати в процесі лікування психічних розладів. Наприклад, спілкування в соціальних мережах, швидше за все, буде корисно для людей з низькою самооцінкою і осіб, що страждають від соціальної ізоляції. А інформація в профілі, ймовірно, допоможе усунути порушення автобіографічної пам'яті, пов'язані з депресією.