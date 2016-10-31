В Італії близько 20 осіб травмовані в результаті землетрусу

Мер Риму Вірджинія Раджі оголосила про закриття в понеділок столичних шкіл після землетрусу, що стався в центрі Італії, передає ТАСС.

«Римська адміністрація має намір закрити школи в понеділок для проведення детальної технічної перевірки всіх будівель навчальних закладів на предмет отримання ушкоджень внаслідок землетрусу», - зазначила градоначальник.

Читайте такожВООЗ запропонувала допомогу Італії, постраждалій в результаті землетрусівЯк повідомляв УНІАН, в Італії 30 жовтня, вранці стався землетрус магнітудою 6,5.

Коливання земної поверхні виразно відчувалися по всій Італії, в тому числі в Римі та інших великих містах центральної Італії. В області Марке, де 26 жовтня знаходився епіцентр землетрусу магнітудою 5,9, сталися нові руйнування.

Близько 20 людей отримали травми різного ступеня тяжкості.

Читайте такожВ Італії зросло число жертв землетрусу: загинули щонайменше 247 осіб Раніше повідомлялося, що деякі споруди, в тому числі історичні, через удар стихії отримали пошкодження. Влада тимчасово закривала столичний метрополітен, хоча пізніше рух поїздів було відновлено.

Стихія практично зрівняла з землею все те, що залишалося від Аматриче, міста, постраждалого від землетрусу 24 серпня, в результаті якого загинули майже 300 осіб.