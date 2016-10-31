Учені розробили новий метод лікування алергії

Вчені розробили новий підхід до імунотерапії, який може бути корисний у лікуванні алергії на арахіс і яєчний білок, пише Мeddaily.ru з посиланням на Zee News. Анафілаксія - гостра і швидко алергійна реакція, яка загрожує смертю. І опцій для купірування даного стану не так вже й багато. Нова методика практично повністю прибрала алергійну реакцію у мишей завдяки перетворенню імунних клітин, чутливих до алергену, в клітини, що імітують реакції, властиві здоровим індивідам.

Читайте такожНовий підхід до лікування алергії на пшеницю у дітейЯк показали дослідження, такий підхід дав можливість зменшити прояви симптомів анафілаксії і знижував рівень білкових маркерів, пов'язаних з алергійною реакцією до 90%. Тобто методика рятувала від анафілактичних реакцій навіть дуже чутливих тварин. За словами співробітників Університету Макгілла, вони збираються випробувати підхід з точки зору лікування аутоімунних хвороб на кшталт розсіяного склерозу.

Читайте такожВчені назвали простий спосіб запобігання алергіїОтже, згідно методу, в лабораторії виробляють дендритні клітини. Ці клітини працюють як вартові імунної системи. Тому вони присутні в тканинах, що безпосередньо контактують з зовнішнім середовищем, - в шкірі, вистилають носову порожнину, легені, шлунок, кишечник. Отримані клітини обробляють унікальною сумішшю білків, кислотою, пов'язаної з вітаміном А, а потім і алергеном. Все це дозволяло змінити клітини і зробити їх придатними для імплантації. Потрапляючи в тіло, клітини по суті перебудовують імунітет і змінюють його реакції на алергени.