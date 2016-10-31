Білковий коктейль знижує ризик хвороб серця та інсульту - дослідження

Як передає Мeddaily.ru з посиланням на The Daily Mail, сироватковий білок, настільки популярний серед бодібілдерів, знижує тиск і рівень холестерину, що позитивно відбивається на судинах. Як показало дослідження Університету Рідінга, споживання сироваткового білка знижувало ризик розвитку смертельно небезпечної серцевої недуги на 8%.

Читайте такожЯкі ягоди корисні для серцево-судинної системиУ принципі, відомо, то люди, що п'ють молоко протягом життя, зазвичай відрізняються міцним здоров'ям. Мабуть, справа в білках з молока. В рамках останньої наукової роботи експерти фокусувалися на впливі білкових коктейлів. Група з 38 добровольців з підвищеним тиском пила протягом восьми тижнів по два коктейлі в день. Використовувалися коктейлі, які вільно продаються на ринку, і вони змішувалися на воді. Сироватковий протеїн порівнювали з БАДом з казеїном - ще одним білком. Була і контрольна група - вона пила мальтодекстрин (вуглевод).

Читайте такожЖирне молоко виявилося кориснішим за знежиренеВиявилося, протягом доби після прийому добавки з сироватковим білком спостерігалося зниження тиску, як і рівнів холестерину, триацилгліцеринів (жирів, які підвищують ризик серцево-судинних хвороб). Вчені підкреслюють: великі дози сироваткового білка, аналогічні тим, що вживають спортсмени, значно поліпшили стан людей всього за 8 тижнів.