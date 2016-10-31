Хлопчики-підлітки з пришвидшеним пульсом і високим тиском схильні до психічних захворювань - вчені

Хлопчики-підлітки з пришвидшеним серцебиттям і підвищеним кров'яним тиском схильні до психічних захворювань, таких як шизофренія, обсесивно-компульсивний розлад (ОКР) та тривожні розлади. Це виявили співробітники Університету Гельсінкі, розповідає Мeddaily.ru з посиланням на The Indian Express.

Дослідники проаналізували дані більш як 1 мільйона чоловіків зі Швеції, чия частота серцевих скорочень (ЧСС) і артеріальний тиск вимірювали при призові на військову службу у період між 1969 і 2010 роками. Середній вік учасників на момент призову становив 18 років.

Читайте такожЗа пульсом можна передбачити тривалість життя - відкриттяДослідження показало: у чоловіків з ЧСС більш як 82 удари в хвилину ризик ОКР був підвищений на 69%, шизофренії - на 21%, тривожних розладів - на 18% порівняно з добровольцями з ЧСС менш як 62 удари в хвилину. Крім того, деякі люди з психічними розладами мали проблеми з тиском. А низькі ЧСС і кров'яний тиск виявилися пов'язані з розладами, викликаними зловживанням психоактивними речовинами, і агресивною поведінкою.