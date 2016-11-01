Учені розробили "швидкий" метод діагностики захворювань легень

Щоб виявити хронічне обструктивне захворювання легенів (ХОЗЛ), досить задати пацієнту всього 5 питань і виміряти його максимальну швидкість видиху. У цьому переконані дослідники з Медичного коледжу Вейлл Корнелл. Новий метод перевірили в ході дослідження, повідомляє Мeddaily.ru з посиланням на UPI.com.

Читайте такожДіти батьків-курців хворіють на астму втричі частіше Дослідники відібрали із 44 питань, що задаються людям з ХОЗЛ або ризиком розвитку захворювання, 5, які найчастіше допомагали точно оцінити стан. Пацієнтів запитували, як часто їх дихання ускладнюється зовнішніми факторами, такими як фізична активність або втома. Крім того, вчені вимірювали максимальну швидкість видиху.

Читайте також"Полуничні" електронні сигарети є найбільш небезпечними для бронхів - дослідженняВ дослідженні методом "випадок-контроль" взяли участь 346 чоловіків і жінок. Середній вік добровольців становив 63 роки. Проаналізувавши відповіді учасників на запитання, фахівці визначили, що у 52% добровольців потрібно було виміряти максимальну швидкість видиху. Новий метод мав високу чутливість (89,7%) і специфічність (78,1%).