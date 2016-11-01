Жирні кислоти Омега-3 корисні для людей з хворобою Альцгеймера - дослідження

За даними фахівців з Університету Макао, поліненасичені жирні кислоти Омега-3, які містяться в рибі, допомагають прибирати з мозку метаболіти, у тому числі бета-амилоїди. Ці пептиди тісно пов'язані з деменцією. Дослідники кажуть, що жирні кислоти позитивно впливають на глімфатичну систему, яка очищає мозок від сміття, розповідає Мeddaily.ru з посиланням на Zee News.

Вчені провели дослідження на мишах. Вони впливали на ген fat-1, який регулює рівень ендогенних кислот Оомега-3 в мозку. Дослідження показало: у гризунів з високими рівнями ендогенних жирних кислот глімфатична система працювала краще порівняно зі звичайними дикими мишами.

Читайте такожВживання продуктів з Омега-3 знижує ризик інфаркту Потім фахівці давали риб'ячий жир, у якому багато жирних кислот Омега-3, диким мишам. Після цього глімфатична система гризунів стала краще очищати мозок від відходів порівняно з контрольною групою, що не одержувала добавок. Вчені прийшли до висновку: Омега-3 кислоти сприяють підтримці гомеостазу в мозку. Вони можуть бути корисні при неврологічних захворюваннях, черепно-мозкових травмах і порушеннях сну.