Зміїна отрута може увійти до складу нового ефективного знеболювального - дослідження

15:17, 01 листопада 2016
Зарубіжні новини
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Токсини отрути діють на натрієві канали, що відіграють ключову роль у передачі больових відчуттів.

компоненти зміїної отрути можуть бути використані для створення ефективних анальгетиків / Фото: provitaminki.com

Токсин, що входить до складу отрути двометрової синьої коралової змії, може стати основою для нового знеболювального. Синя коралова змія – одна з найнебезпечніших отруйних змій. Через те, що вона здатна нападати навіть на королівську кобру, коралова змія називається «вбивцею вбивць».

Отрута змії спрацьовує практично миттєво, повідомляє Медпортал, – саме це і допомагає синій кораловій змії справлятися з отруйною коброю. Більшість отрут, пояснюють вчені, що працюють подібно до сильного заспокійливого засобу, спершу викликають сильну загальмованість жертви, а лише потім вбивають її.

Читайте такожПопулярне знеболювальне Диклофенак пов'язали з інсультами і серцевими нападамиВивчивши механізм дії отрути, дослідники з Університету Куінсленда (University of Queensland) припустили, що компоненти зміїної отрути можуть бути використані для створення ефективних анальгетиків. Токсини отрути діють на натрієві канали, що відіграють ключову роль у передачі больових відчуттів. Автори пояснюють, що це перша отрута хребетних, яка діє таким чином.

Раніше вчені вже вивчали отрути равликів-конусів і скорпіонів, однак не виключено, що зміїна отрута виявиться більш дієвим знеболюючим – це, на думку дослідників, пов'язано з тим, що змії, як і люди, є хребетними, тобто еволюційно більш близькими істотами.

Читайте такожВчені встановили, що ін'єкції на основі бджолиної отрути запобігають руйнуванню хрящівСиня коралова змія – дуже рідкісний вид. Близько 80% територій в Південно-Східній Азії, де жили ці тварини, були знищені. Найближчим часом дослідники планують зайнятися вивченням найближчих родичів цих змій, що зустрічаються на території Сінгапуру.

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