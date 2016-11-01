Відомий антисептик викликає у бактерій стійкість до антибіотиків - вчені

Відомий антисептик хлоргексидин розвиває резистентність у бактерій до антибіотиків. Про нове дослідження мікробіологів повідомляється в EurekAlert!.

Читайте такожЛюди неправильно застосовують антибіотики - ВООЗ«Хлоргексидин є важливою частиною існуючої практики інфекційного контролю. А розвиток підвищеної стійкості до цієї сполуки має потенційні наслідки для нашої здатності запобігти розвитку інфекції», — сказав дослідник Марк Саттон (Великобританія).

Вчені виявили штами бактерій Klebsiella pneumoniae, стійкі до деяких антибіотиків, які входять у групу поліміксинів. Така здатність у мікроорганізмів розвинулася після їх обробки препаратами, що містять підвищені концентрації хлоргексидину.

Читайте такожУ США заборонили антибактеріальне милоХлоргексидин — лікарський препарат, антисептик, який успішно застосовується як шкірний антисептик і дезинфікуючий засіб вже більш як 60 років.

Дослідники вважають, що існує необхідність переосмислити те, як і де використовувати у клінічній практиці дезінфікуючі засоби або антисептики.