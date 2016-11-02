Учені встановили, що препарати від печії роблять молодих чоловіків безплідними

11:04, 02 листопада 2016
Зарубіжні новини
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У представників сильної статі, які приймали ліки від печії більш як 6 місяців, було дуже мало сперматозоїдів. Крім того, у них виявилося мало рухливих сперматозоїдів, здатних запліднити яйцеклітину.

Препарати від печії роблять чоловіків безплідними / Фото: armstronghealth.ca

У чоловіків у віці від 20 до 30 років, які вживали протягом більш як шести місяців такі ліки, як Прилосек і Превацид, якість сперми була знижена втричі. Це встановили вчені з Університету Еразма, пише Мeddaily.ru з посиланням на The Daily Mail.

Вищезазначені препарати належать до класу інгібіторів протонного насоса. Вони зменшують концентрацію кислоти в шлунку. Попередні дослідження показали, що інгібітори протонного насоса збільшують ризик серцевих нападів і інсультів. Крім того, вони небезпечні для нирок.

Читайте такожХлопчики, зачаті за допомогою ЕКЗ, можуть мати проблеми з репродуктивною функцією - вченіДослідження показало, що у представників сильної статі, які приймали ліки від печії більш як 6 місяців, було дуже мало сперматозоїдів. Крім того, у них виявилося мало рухливих сперматозоїдів, здатних запліднити яйцеклітину. Вчені припускають: ймовірно, препарати викликають дефіцит вітаміну B, необхідного для утворення нормальної сперми.

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