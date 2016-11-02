Доторки коханої людини позбавляють від болю - дослідження

За словами фахівців з Університету Хайфи, справа в нашому емоційному зв'язку з близькою людиною. Саме через це біль слабшає. Дотики незнайомців не мають таких ефектів. Вчені провели серію експериментів. У них взяли участь десятки жінок, повідомляє Мeddaily.ru з посиланням на The Daily Mail.

Читайте такожШлюб зміцнює здоров'я - дослідженняВ учасниць неодноразово викликали легкі больові відчуття. До рук представниць прекрасної статі ненадовго торкалися гарячими металевими стрижнями. У ході першого експерименту жінок за руку тримали незнайомі люди, що намагалися їх заспокоїти. На другому експерименті дозволили бути присутнім чоловікам або партнерам учасниць, але їх попросили не доторкатися до жінок. Нарешті, в процесі третього експерименту представниць прекрасної статі тримав за руку або гладив по руці їх коханий чоловік.

Читайте такожУ одружених чоловіків здоров'я міцніше, ніж у неодружених - японські медикиДослідження показало: дотик незнайомця і просто наявність партнера поруч не впливали на больові відчуття жінки. Однак завдяки дотикам коханої людини рівні болі в учасниць знижувалися. Крім того, чим більше партнери співчували жінкам і підтримували їх, тим нижчими були рівні болю.