Вірус Зіка призводить чоловіків до безпліддя - дослідження

Вчені продовжують вивчати вірус Зіка, виявляючи все нові й нові негативні наслідки зараження. ВООЗ вже визнала, що саме інфікування Зікою під час вагітності викликає мікроцефалію новонароджених, повідомляє Медпортал.

Тепер стало ясно, що зараження вірусом Зіка негативно позначається на чоловічій статевій функції. Це поки що показано лише на самцях мишей, однак вчені з Медичної школи при Університеті Вашингтона (Washington University School of Medicine) не виключають, що вірус може подібним чином впливати і на чоловіків.

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Було показано, що у інфікованих мишей знижується рівень тестостерону, сім'яники зменшуються в об'ємі, кількість сперматозоїдів стає меншою – все це очікувано призводить до зниження фертильності тварин. Вірус викликає руйнування клітин Сертолі, розташованих в канальцях сім'яників. Через три тижні після зараження мишачі насінники зменшилися в розмірах в 10 разів, кількість сперматозоїдів також знизилася в 10 разів.

Відомо, що вірус може тривалий час зберігатися у сім'яниках протягом кількох місяців після його зникнення з сечі і крові. Розмір насінників мишей залишався незмінним навіть через 6 тижнів, після того як вірус перестав виявлятися в крові тварин.

У багатьох випадках з'ясувати причину чоловічого безпліддя не вдається – тепер автори вважають, що це може бути пов'язано з інфікуваннями вірусом Зіка, що сталися за кілька місяців до того, як чоловік зробив спроби зачати дитину.

Читайте такожМасштабне дослідження підтвердило, що вірус Зіка викликає розвиток мікроцефалії у немовлятВчені ще раз підкреслюють, що поки що їм вдалося продемонструвати зниження фертильності тільки на самцях мишей, а вивчення цього феномену на людях не проводилося. Автори не знають, чи справді чоловіки постраждали від вірусу Зіка та як часто виникає таке ускладнення. Крім того, невідомо, наскільки виражені наслідки інфікування вірусом Зіка у чоловіків, вчені не виключають, що у людей настільки істотного зменшення яєчок у розмірах не відбувається.