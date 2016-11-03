Ріпакова олія позбавляє від жирових відкладень - дослідження
З її допомогою можливо прибрати зайвий абдомінальний жир менш як за чотири тижні.
Позбутися від жирових відкладень вельми непросто. Як правило, на корекцію фігури йде багато часу. Процес цей вимагає великої частки самоконтролю та сили волі, зазначає Мeddaily.ru з посиланням на Zee News. За словами дієтологів, можна трохи прискорити процес, додавши в раціон рапсову олію.
З її допомогою можливо прибрати зайвий абдомінальний жир менш як за чотири тижні. Абдомінальний жир локалізується в середній частині тіла і пов'язаний з внутрішнім ожирінням. Даний тип ожиріння підвищує ризик серцево-судинних захворювань, метаболічного синдрому та діабету.
Читайте такожДві склянки води перед їжею допоможуть схуднутиМононенасичені жири в рапсовій олії, за даними Університету Пенсільванії, борються з жировими відкладеннями. Її ефективність перевірили на добровольцях. Експерти тестували п'ять різних рослинних олій на 101 людині. Виявилося, через місяць споживання ріпакової олії у людей було на 11 кілограмів менше жиру, ніж до початку експерименту.
Що важливо, жирові відкладення, які пішли з талії, не вилилися у збільшення обсягів в інших частинах тіла. За словами вчених, рапсову олію можна сміливо додавати при тушкуванні, випічку, в смузі та салати.