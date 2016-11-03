Ріпакова олія позбавляє від жирових відкладень - дослідження

Позбутися від жирових відкладень вельми непросто. Як правило, на корекцію фігури йде багато часу. Процес цей вимагає великої частки самоконтролю та сили волі, зазначає Мeddaily.ru з посиланням на Zee News. За словами дієтологів, можна трохи прискорити процес, додавши в раціон рапсову олію.

З її допомогою можливо прибрати зайвий абдомінальний жир менш як за чотири тижні. Абдомінальний жир локалізується в середній частині тіла і пов'язаний з внутрішнім ожирінням. Даний тип ожиріння підвищує ризик серцево-судинних захворювань, метаболічного синдрому та діабету.

Читайте такожДві склянки води перед їжею допоможуть схуднутиМононенасичені жири в рапсовій олії, за даними Університету Пенсільванії, борються з жировими відкладеннями. Її ефективність перевірили на добровольцях. Експерти тестували п'ять різних рослинних олій на 101 людині. Виявилося, через місяць споживання ріпакової олії у людей було на 11 кілограмів менше жиру, ніж до початку експерименту.

Що важливо, жирові відкладення, які пішли з талії, не вилилися у збільшення обсягів в інших частинах тіла. За словами вчених, рапсову олію можна сміливо додавати при тушкуванні, випічку, в смузі та салати.