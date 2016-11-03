Інтенсивні тренування пришвидшують енергетичні процеси в клітинах - вчені

Вчені з Данії та Швеції отримали дані, які ще раз підтверджують припущення, що швидкі бігуни і лижники мають деякі особливості на молекулярному рівні, які і дають їм переваги перед своїми суперниками, повідомляє Медпортал.

Йоахім Нільсен (Joachim Nielsen) і його колеги обстежили 15 елітних спортсменів, що досягли вражаючих спортивних результатів, а крім того запросили для участі в експерименті групу з 29 осіб, які не займалися спортом зовсім або тренувалися не дуже інтенсивно. У всіх учасників експерименту були взяті зразки м'язової тканини для подальшого аналізу.

Читайте такожВажкі тренування подовжують життя - вченіВиявилося, що у витривалих атлетів в м'язових клітинах було вдвічі більше мітохондрій, енергетичних станцій клітини, ніж у тих, хто не займався спортом професійно. Важливо і те, що ці мітохондрії виробляли в середньому на 25% більше енергії. Саме це, вважають дослідники, давало змогу спортсменам бігати марафони і брати участь в лижних гонках, демонструючи гарні результати. Це також покращувало результати спортсменів у футболі та інших командних іграх.

Учені поки що не знають, чи є збільшена кількість мітохондрій вродженою, або їх число зростає поступово під дією постійних тренувань. Вони припускають, що кількість мітохондрій збільшується і безпосередньо залежить від занять спортом.

Читайте такожФізичні навантаження сприяють роботі мозку - дослідженняНе виключено, що в подальшому нові дані будуть враховуватися при організації тренувального процесу. Зараз же дослідники планують отримати докази того, що збільшення кількості мітохондрій – набута властивість, що виникла в ході тренувань.

Крім того, відомо, що багато захворювань негативно впливають на кількість і роботу мітохондрій – це викликає порушення в роботі м'язів. Дослідники вважають, що в подальшому зможуть розробити нові методи лікування таких захворювань.