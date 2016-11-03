Вживання яєць зменшує ймовірність інсульту - дослідження

Фахівці із США проаналізували дані досліджень, проведених в період між 1982 і 2015 роками. Вони вивчали зв'язок між споживанням яєць, ішемічною хворобою серця та інсультом. Дослідники з'ясували, що регулярне вживання одного яйця в день знижувало ризик інсульту на 12%, повідомляє Мeddaily.ru з посиланням на The Times of India.

Вчені кажуть, що яйця - дуже корисний продукт. В одному великому яйці міститься шість грамів білка, антиоксиданти лютеїн і зеаксантин, а також вітаміни Е, D і A. Як відомо, антиоксиданти захищають від окисного стресу і запалення. А білок допомагає знизити кров'яний тиск.

Читайте такожДослідження підтвердило, що вживання яєць корисне для жіночого здоров'я До речі, співробітники Массачусетського госпіталю попереджають: регулярне вживання білків тваринного походження, що містяться, наприклад, в червоному м'ясі і яйцях, небезпечне для життя деяких людей. Зокрема, тваринні білки підвищують ризик передчасної смерті у тих, хто веде неправильний спосіб життя, страждає на ожиріння або мають недостатню вагу.