Учені США розробляють контактні лінзи, які відстежують рівень цукру в крові

Дослідницька група з Університету Орегона (Oregon State University) зайнялася розробкою контактних лінз для пацієнтів, що страждають діабетом. Лінзи будуть обладнані прозорим сенсором, який ніяк не буде заважати зору. Користувачі лінз зможуть відмовитися від регулярного вимірювання цукру в крові традиційними методами – сенсор зможе визначити рівень глюкози в слізній рідині, повідомляє Медпортал.

Читайте такожВчені розробили лікувальні контактні лінзи, які замінюють очні крапліОсновний компонент лінзи – наноструктурний транзистор з аморфного оксиду галію, індію та цинку (IGZO FET). Вартість наноструктурного транзистора невисока, а отримувати його нескладно – сенсори для лінз дослідники зробили за допомогою колоїдної літографії і електрогідродинамічного друку.

Цей пристрій зможе в реальному часі передавати отриману інформацію до інсулінової помпи, яка регулює надходження інсуліну в кров. Таким чином сенсор і помпа будуть працювати разом як штучна підшлункова залоза. Крім того, сенсор буде здатний самостійно відправляти інформацію на смартфон з встановленим на ньому додатком – таким чином пацієнт отримуватиме всі потрібні дані про рівень цукру протягом дня.

Автори продемонстрували, що датчик реагував лише на зміну концентрації глюкози, а додавання в розчин інших компонентів на його роботу не впливало.

Читайте такожЗавдяки контактним лінзам сповільнюється процес втрати зоруГрег Херман (Greg Herman) пояснив, що подібні сенсори можна буде використовувати і для відстеження в слізній рідині концентрації інших речовин – наприклад, гормонів стресу. За їх допомогою також можна вимірювати концентрацію пухлинних біомаркерів, тобто використовувати для діагностики раку.