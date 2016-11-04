У Польщі при зіткненні трьох трамваїв травмовано 19 осіб

У польському місті Торунь в результаті зіткнення трьох трамваїв поранено 19 осіб, передає Польське радіо.

Представник Воєводського коменданта Державної пожежної служби в м. Торунь Аркадіуш Пєнтак повідомив, що аварія сталася на вулиці Костюшка.

На місці події працювали шість карет швидкої допомоги, які доставили всіх постраждалих у лікарні.

Читайте такожУ центрі Львова "швидка" зіткнулася з трамваємКрім цього, на місці події працює шість пожежних команд. Рятувальники обшукали трамваї, а також допомогли Управлінню міського транспорту опустити пантографи (пристрій для знімання струму з контактного провідника) і з допомогою гідравлічних ножиць зробили отвір, через який можна було увійти в один із транспортних засобів.