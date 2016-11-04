Білок акваріумної рибки здатний відновлювати пошкоджений хребет - дослідження

Невелика акваріумна рибка даніо-реріо несе білок, що дозволяє навіть дорослим особинам відновлювати хребет, а також дає шанс паралізованим людям з травмами спини, стверджують фахівці Університету Дьюка в штаті Північна Кароліна, повідомляє Російська Служба ВВС.

Читайте такожРиб'ячий жир здатний відновити пошкоджені нервиВчені з'ясували, що допоміжні (гліальні) клітини нервової тканини з обох кінців зруйнованої ділянки хребта починають "будувати міст" за допомогою білків CTGF, після чого за ними підтягуються клітини нейронів. При точковій добудові аналогічного людського білка в пошкоджені ділянки хребетного стовпа рибки регенерація йшла прискореними темпами.

"Це одне із найбільш приголомшливих проявів регенерації в природі. Враховуючи те, як мало успішних методів терапії ми маємо для відновлення пошкоджених тканин, нам необхідно придивитися до тварин, подібних до даніо, щоб знайти нові методи стимулювання регенерації", - сказав керівник дослідження, клітинний біолог Кеннет Посс.

Людський білок типу CTGF на 90% збігається за складом і будовою з аналогічним в організмі даніо-реріо, проте вчені попереджають, що необхідні випробування на мишах, щоб у майбутньому розробити терапію для людей.

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Даніо є одним з улюблених об'єктів для біологів-експериментаторів: у 2003 році саме з цього виду риб отримали форму, яка світиться в темряві, за допомогою генної інженерії.