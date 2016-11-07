Куріння зумовлює сотні незворотних мутацій в ДНК - дослідження

Той, хто викурює 20 сигарет в день, отримує в середньому 150 мутацій в легенях кожен рік, з'ясували вчені після дослідження тисяч пухлинних геномів. Ці зміни незворотні і залишаються, навіть якщо людина кине палити, повідомляє Російська Служба ВВС.

Дослідження ДНК пухлинних клітин, кажуть вчені, може пояснити приховані причини багатьох видів раку.

69-річній Памелі П'ю діагностували рак легень у 2013 році. Вона почала палити в 17 років і кинула після 50.

Читайте такожКуріння під час вагітності призводить до розвитку нервових тіків у дитини - дослідження"Незважаючи на те, що я покинула багато років тому, наслідки куріння наздогнали мене, - говорить Памела. - Знай я підлітком, що паління викликає мутації, які залишаться зі мною на все життя, я б ні за що не почала".

Дослідження, опубліковане в журналі Science, проводила міжнародна група вчених із британського Інституту Сенгера в графстві Кембріджшир і Лос-Аламоської національної лабораторії в Нью-Мексико, США.

Аналіз показує прямий зв'язок між кількістю викурених протягом життя сигарет і кількістю мутацій в пухлинних клітинах.

Вчені виявили, що, в середньому, одна пачка цигарок в день веде до утворення:

150 мутацій в кожній клітині легенів щороку

97 мутацій у клітинах гортані голосового апарату

23 мутацій в ротовій порожнині

18 - у сечовому міхурі

6 - в печінці

Читайте такожДіти чоловіків-курців хворіють на астму втричі частіше Керівник дослідження, професор Майк Страттон з Інституту Сенгера пояснив: "Чим більше мутацій, тим вищий шанс, що вони відбудуться в генах, які ми називаємо раковими, що перетворює звичайну клітину в ракову".

У тканинах легень, які безпосередньо піддаються впливу диму, вчені побачили ознаки мутацій, з яких мінімум 60 були канцерогенними.

При цьому ці ознаки мутацій не виявили, наприклад, у тканинах сечового міхура, який не схильний до дії диму безпосередньо.

В цих органах, каже професор Страттон, куріння прискорює природний мутаційний процес, проте яким чином це відбувається, залишається загадковим і складним питанням.

За словами професора, такий же підхід можна застосувати і до дослідження інших видів раку, причини виникнення яких погано вивчені.

"Вивчаючи геноми пухлин, ми можемо побачити археологічні сліди минулих впливів, що викликали розвиток мутації і раку, а це, в свою чергу, допоможе зрозуміти, як цьому запобігти", - сказав Страттон.

Консультант-онколог з Papworth Hospital і Roy Castle Lung Foundation Девід Гілліган говорить, що кожна зі 150 мутацій у клітинах легенів - це 150 шансів на розвиток раку. Рак легень довгий час був одним з найбільш важковиліковних, але зараз з'явилися нові методи, такі як імунотерапія і терапія, спрямована на певні гени.

Читайте такожБагато підлітків курять для схуднення - дослідженняПамела П'ю лікувалася в лікарнях Papworth і Addenbrooke в Кембриджширі. Вона пройшла 6-місячний курс терапії, спрямованої на руйнування генів, що викликають ріст ракових клітин.

Рентген показав, що пухлина в правій легені Памели зростає. Зараз вона проходить курс хіміо- та радіотерапії.

Щороку у Великобританії 35 тисяч осіб помирають від раку легенів, і, за оцінками вчених, дев'ятьом з десяти смертей можна запобігти.