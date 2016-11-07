Продукти, які посилюють корисну дію один одного - вчені

Яйця + помідори = вічна молодість

Хочеш чудово виглядати? Тоді не відмовляй собі в цих продуктах! Можеш зробити яєчню на рослинній олії. Додати цибулю і помідори, багаті вмістом селену, який відіграє важливу роль у розвитку статевої системи організму. Селен добре засвоюється з вітаміном Е, що міститься в яйцях і рослинній олії, пише Liza.ua.

Головне, вчасно зняти сковороду з плити, бо при термообробці ці корисні речовини руйнуються.

Вівсянка + яблука = здорові судини і серце

Якщо твоя робота пов'язана з розумовою діяльністю, їж вранці вівсянку. І приправ кашу яблуками. У крупах містяться бета-глюкан і речовини, що захищають наші судини від холестерину. У яблуках багато флавоноїдів, вони захищають організм від вільних радикалів і борються із запальними процесами.

Такий сніданок можна запити апельсиновим соком – для посилення ефекту. Апельсиновий сік і вівсянка є прекрасними засобами очищення судин і профілактики серцевих нападів.

У вівсянці містяться бета-глюкан і речовини, що захищають наші судини від холестерину. У яблуках багато флавоноїдів, вони захищають організм від вільних радикалів

Яловичина + червоне вино = здорове довголіття

Читайте такожЧервоне вино може компенсувати шкоду від жирної їжіІзраїльські вчені довели, що м'ясо з червоним вином дуже корисне, оскільки зменшує рівень засвоєння холестерину, шкідливого для організму, який великими дозами надходить разом з м'ясом.

Червоне вино містить чималу кількість поліфенолів, які гальмують процес всмоктування шкідливих сполук із шлунка і кишечника. Тому в кров надходить нанабагато менше холестерину.

Помідори + рослинна олія = молодість

Читайте такожПомідори і кавуни поліпшують прохідність кровоносних судинПотужний антиоксидант лікопін, що міститься в помідорах, знижує шкоду, яка наноситься шкірі сонцем. Рослинні жири допомагають лікопину краще засвоїтися. У людей, що вживають в їжу багато оливкової олії, менше зморшок.

До речі, помідори можна їсти з оливками, що навіть корисніше, ніж з олією. Нещодавно вчені США з'ясували, що чоловіки, які вживали в великих кількостях салат з помідорів з оливками, змогли вилікуватися від раку простати набагато швидше за інших.

Шпинат + авокадо = чудовий зір

Читайте такожАвокадо зменшує концентрацію холестерину без таблетокЯкщо падає зір – налягай на авокадо зі шпинатом. У шпинаті міститься багато корисних для зору лютеїну і вітаміну А. В авокадо їх ще більше, до того ж м'якоть плоду багата «хорошими» жирами, необхідними організму, щоб розчинити ці поживні речовини.