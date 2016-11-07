Фахівці створили робота-хірурга для видалення катаракти

Операція з видалення катаракти – одна з найпоширеніших у світі. Щорічно проводиться близько 20 мільйонів таких операцій. Хірурги витягують помутнілий кришталик, замінюючи його штучним – це дозволяє відновити зір. Ускладнення при операції розвиваються досить рідко, проте все-таки відбуваються – чимала їх частина пов'язана з помилковими діями мікрохірургів, які проводять маніпуляції, повідомляє Медпортал.

Фахівці створили робота-хірурга Axsis, який здатний проводити операції з видалення катаракти. Його рухи будуть точнішими, ніж рухи хірургів, що допоможе звести до мінімуму розвиток ускладнень.

Читайте такожУ Великобританії пройшли перші трансплантації нирок, проведені роботомРобот Axsis обладнаний двома "руками", які здатні виконувати всі необхідні для проведення операції рухи в обмеженому просторі, радіус якого не перевищує 10 мм. Управління роботом здійснюється за допомогою двох джойстиків, а операційне поле лікар бачить перед собою на екрані.

Кріс Вагнер (Chris Wagner) один з творців робота, пояснює, що в клініках активно використовуються роботизовані системи Да Вінчі. Однак через їх великі розміри проводити такі кропіткі операції, як операція з видалення катаракти, з їх допомогою досить складно. Axsis позбавлений цього недоліку. Крім того, розробники вважають, що новий прилад виявиться набагато дешевшим, ніж інші роботи-хірурги.

Читайте такожВ Оксфорді робот провів першу операцію на оці пацієнтаНе так давно інша дослідницька група розповіла про те, що робот R2D2 успішно провів операцію на сітківці пацієнта. Вчені повідомили, що планують провести більше десяти таких операцій.

Творці ж Axsis вважають, що новий робот стане в нагоді не тільки в офтальмології, але і при проведенні гастроінтестинальних операцій, наприклад, при видаленні поліпів.