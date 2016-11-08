Відмова від вечері пришвидшує обмін речовин - дієтологи

Чітко підібраний час прийому їжі допоможе уникнути нападів голоду, змінить схему спалювання вуглеводів і жирів, що призведе до зниження ваги, пише Мeddaily.ru з посиланням на Business Standard. Ідея в наступному: останній прийом їжі припадає на середину дня. Наступний прийом їжі, відповідно, це сніданок вже на наступний ранок.

Вчені провели експеримент, зібравши 11 людей із зайвою вагою. Протягом чотирьох днів добровольці могли їсти в проміжку між 08:00 і 14:00 (18 годин голодування), а потім чотири дні їли в проміжку з 08:00 до 20:00. Виявилося, в перші чотири дні рівень голоду зберігався рівномірним протягом дня. Тобто гострих нападів голоду не було.

Читайте такожВчені підтвердили користь чорного шоколаду для серця і обміну речовинПо суті, даний експеримент підтримує пораду про користь відмови від вечері. З'ясувалося: обмеження часу прийому їжі особливо не впливало на кількість спалюваних калорій. Однак напади голоду не були настільки гострими, ввечері спалювався саме жир, поліпшувалися показники гнучкості в обміні речовин (здатність переключатися між спалюванням жирів і вуглеводів).