У США виробників інсуліну звинуватили у змові щодо вартості протидіабетичних препаратів
09:57, 08 листопада 2016Зарубіжні новини
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Американські конгресмени звернулися в антимонопольне відомство з проханням провести розслідування щодо компаній Sanofi SA, Eli Lilly, MSD і Novo Nordisk.
Представники всіх чотирьох компаній заперечують звинувачення у змові / REUTERS
Парламентарії підозрюють фармкомпанії в змові щодо вартості інсуліну та інших протидіабетичних препаратів, повідомляє Reuters.
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Запит антимонопольному агентству направили сенатор Берні Сандерс (Bernie Sanders) і член палати представників Елайджа Каммінгс (Elijah Cummings). В минулому році вони ж вимагали розібратися в причинах підвищення цін дженериків, що випускаються 14 компаніями.
Представники всіх чотирьох компаній заперечують звинувачення у змові, наполягаючи, що вартість своїх лікарських препаратів встановлюють самостійно.
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