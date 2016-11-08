У США виробників інсуліну звинуватили у змові щодо вартості протидіабетичних препаратів

Парламентарії підозрюють фармкомпанії в змові щодо вартості інсуліну та інших протидіабетичних препаратів, повідомляє Reuters.

Читайте такожУ США вперше схвалена повністю автоматична інсулінова помпа

Запит антимонопольному агентству направили сенатор Берні Сандерс (Bernie Sanders) і член палати представників Елайджа Каммінгс (Elijah Cummings). В минулому році вони ж вимагали розібратися в причинах підвищення цін дженериків, що випускаються 14 компаніями.

Представники всіх чотирьох компаній заперечують звинувачення у змові, наполягаючи, що вартість своїх лікарських препаратів встановлюють самостійно.