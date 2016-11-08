У США зареєстровано випадки інфікування рідкісною смертельною інфекцією

Починаючи з 2013 року в США було зафіксовано 13 випадків розвитку рідкісної смертельної грибкової інфекції, інформують Центри з контролю і профілактиці захворювання (CDC).

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Згідно з даними, опублікованому звіті CDC, сім пацієнтів, інфікованих лікарсько-стійкої Candida auris були виявлені в період з травня 2013 року по серпень 2016-го, четверо з них померли (невідомо, чи смерть викликана інфекцією або іншими факторами). Ще 6 пацієнтів були діагностовані пізніше, всі вони в даний час знаходяться під наглядом лікарів.

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У CDC підкреслили, що Candida auris може викликати спалахи внутрішньолікарняної інфекції. Лабораторні дослідження показали, що штами Candida auris, виявлені в США, пов'язані зі штамами, зареєстрованими в Південній Азії і Південній Америці. При цьому ніхто з хворих пацієнтів не їздив в дані регіони.

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Для запобігання розповсюдження небезпечної інфекції CDC випустили відповідні рекомендації для медичних установ. Навесні цього року CDC оголосили про виявлення першого в країні випадку бактеріального зараження, що не піддається лікуванню жодним існуючим антибіотиком. Тоді повідомлялося, що у бактерії кишкової палички (Escherichia coli) були виявлені плазміди (позахромосомні кільцеві ДНК), що мають у своєму складі гени стійкості до найбільш ефективного в даний час антибіотика колистину.