Вчені підтвердили, що музика знижує рівень болю

Про це повідомили корейські вчені з Жіночого університету Іхва (Ewha Womans University), повідомляє REUTERS. Автор дослідження Інхун (Jinhyung Lee) розповів, що ефект спостерігався в різних установах охорони здоров'я — як у клініках, так і в хоспісах.

Читайте такожМузика робить самі важкі тренування легше - дослідження

Інхун, має ступінь доктора філософії і спеціалізується на музичній терапії, проаналізував 97 різних досліджень, що проводилися в період з 1995 по 2014 рік. Учасників у цих дослідженнях було більше 9 тисяч. У ході більшості робіт, крім звичайної терапії, застосовувалася також і музична, а невелика кількість досліджень передбачала використання музичної медицини, при якій пацієнтам програвали композиції, які «показані» при їхньому захворюванні. У деяких роботах учасникам пропонували самим вибрати музику — наприклад, легкий рок, джаз або класику. В середньому кожна людина слухала музику близько 38 хвилин за експеримент. Також всі респонденти під час досліджень заповнювали анкети, де вказували, наскільки інтенсивна біль, які страждання вона їм завдає, яка кількість і яких знеболюючих вони приймають.

Читайте такожУлюблена музика допоможе заснути людям, що страждають безсонням - дослідження

Виявилося, якщо оцінювати рівень болю за 10-бальною шкалою, то музика знижувала його приблизно на 1 бал. У 7 дослідженнях спостерігалося значне скорочення прийому знеболюючих у «музичній» групи порівняно з контрольною. У всіх без винятку роботах відзначалося зниження тиску, частоти дихання і серцебиття.

Інхун Чі пояснив, що музика відволікає пацієнтів від болю, знижуючи при цьому відчуття стресу і тривожності. Він зазначив, що музична терапія та музична медицина не можуть розглядатися в якості альтернативи традиційним способам лікування, однак можуть ефективно їх доповнювати.