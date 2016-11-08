Набір зайвої маси тіла зумовлює розвиток онкологічних захворювань - дослідження

Результати останніх досліджень, проведених вченими з Університету Манчестера (University of Manchester), вказують на те, що поступовий набір ваги призводить до збільшення розвитку деяких форм раку, повідомляє Cancer Research UK.

Читайте такожБіологи спростували гіпотезу щодо "ощадливих генів"

Вчені проаналізували дані про 300 000 осіб, за якими спостерігали протягом 15 років. У дослідженні взяли участь люди у віці від 18 до 65 років. Автори стежили за зміною індексу маси тіла (ІМТ) чоловіків і жінок – одні люди практично не набирали масу тіла, а в інших розвивалося ожиріння.

За час спостереження, наявність пухлин, асоційованих із зайвою вагою (серед них були пухлини підшлункової залози, рак молочної залози, рак кишечнику і деякі інші типи раку) було діагностовано у 9400 жінок і 5500 чоловіків.

Читайте такожВчені розвінчали концепцію "здорового ожиріння"

Вчені з'ясували, що у чоловіків, чий ІМТ збільшувався з 22 до 27, ризик виникнення пухлин, пов'язаних із зайвою вагою, зростав у два рази. Збільшення ІМТ з 23 до 32 у жінок призводило до підвищення ризику розвитку раку на 17%.

Ханна Леннон (Hannah Lennon) та її колеги вважають все це – ще один привід слідкуватии за вагою. Отримані результати вказують на те, що зайві кілограми збільшують ризик розвитку не лише проблем з серцем і судинами, але і онкологічних захворювань. Вчені ж говорять про справжню «епідемію ожиріння» – за підрахунками ВООЗ зараз у світі живе більше товстих людей, ніж у худих.