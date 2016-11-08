Загальна анестезія не шкодить інтелекту дітей - дослідження

Підлітки, які в ранньому дитинстві перенесли операцію під наркозом, практично не відрізняються від інших за академічними та інтелектуальними здібностями. Про це заявили шведські вчені з Каролінського інституту (Karolinska Institute), які проводили дослідження на вибірці майже 200 тисяч осіб. Співробітники інституту додали, що відмінності в шкільних оцінках і IQ серед підлітків, що мали досвід наркозу і не мали його, були мінімальні, повідомляє Медпортал.

Читайте такожРівень інтелекту залежить від матері - дослідженняВсього в дослідженні брало участь близько 33,5 тисячі дітей, які перенесли хоча б одну операцію у віці до 4 років, та 160 тисяч дітей, які ще не бували на операційному столі. Виявилося, що у віці 16 років різниця між шкільними оцінками у юних шведів з цих двох груп — менш як 0,5%. Якщо дитину оперували під наркозом двічі або більше разів — у середньому її шкільні оцінки були нижчі, ніж у її «колег», менш як на 2%.

Читайте такожМісцева анестезія шкідлива для зубів дитини, попереджають вченіФахівці підкреслили, що в дослідженні брали участь діти, хірургічні втручання у здоров'я яких були недовгими (не більш як година) і не занадто складними — це операції в ділянці черевної порожнини, видалення гриж, корекція патологій в носі, вухах, гортані. Більш серйозні втручання — наприклад, операції на серці або з приводу онкологічних утворень — в даному дослідженні не враховувалися, тому вчені уточнили, що не мають інформації про те, як тривалі хірургічні процедури впливають на мозок. Однак при цьому і шведські вчені і лікарі відзначили, що результати в будь-якому разі можна назвати обнадійливими — і експерименти на молодих тварин їх підтвердили.