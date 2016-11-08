Деякі продукти знижують ефективність ліків - дослідження

Прийом ліків не завжди можна поєднувати із вживанням деяких продуктів. Вчені з'ясували, що такі комбінації можуть не тільки знизити ефективність препаратів, але і призвести до розвитку серйозних побічних ефектів, повідомляє Медпортал.

Цитрусові

Апельсини, мандарини та грейпфрути впливають на метаболізм багатьох ліків – статинів, бета-блокаторів, психотропних препаратів і навіть низки анальгетиків. Це пов'язано з фуранокумаринами – органічними речовинами, що виробляються рослинами.

Читайте такожДослідники назвали цитрусові ефективним засобом від ожирінняДо складу соку цитрусових входить бергамоттін і його похідні – вони здатні пригнічувати роботу ряду ферментів, що функціонують у печінці і тонкому кишечнику. Це призводить до того, що ліки залишаються активними довше, ніж необхідно, що може викликати передозування препарату. Таке явище відоме як «ефект грейпфрутового соку».

Крім того, речовини, що містяться в соку грейпфрута і інших цитрусових, можуть порушувати нормальну роботу транспортних молекул: в результаті в клітини потрапляє занадто мало або занадто багато лікарського препарату.

Сир

Читайте такожСир - джерело довголіттяІснує величезна кількість сирів, що розрізняються способом приготування і смаковими якостями. Виявляється, тверді витримані сири можуть вплинути на ефективність антидепресантів, які належать до інгібіторів моноамінооксидази.

Такі сири містять велику кількість тираміну, який має судинозвужувальну дію. Інгібітори моноамінооксидази перешкоджають окисленню тираміну, що призводить до підвищення тиску. Ефект від прийому антидепресантів зберігається протягом декількох тижнів після припинення застосування цих препаратів. Це означає, що пацієнти повинні утримуватися від вживання твердих витриманих сирів навіть після закінчення прийому антидепресантів.

Банани

Читайте такожБанани і цитрусові знижують артеріальний тискБанани – джерело калію, а калій важливий для нормальної роботи серця і м'язів. І недолік, і надлишок калію може призводити до серйозних наслідків.

Люди, що страждають артеріальною гіпертензією, нерідко приймають інгібітори АПФ – препарати, що пригнічують роботу ангіотензинперетворюючого ферменту. Внаслідок чого ангіотензин не перетворюється в ангіотензин II, що має судинозвужувальний ефект. Серед ускладнень, викликаних прийомом інгібіторів АПФ – гіперкаліємія. Вживання бананів, бобових та інших продуктів, багатих калієм, підсилює цей ефект.