Американські вчені виявили антитіла, що нейтралізують вірус Зіка

Дослідники з медичного центру Вандербілт і медичної школи університету імені Дж. Вашингтона виділили людські моноклональні антитіла, які в ході експериментів на мишах помітно знизили ризик зараження вірусом Зіка. Результати їх роботи були представлені в журналі Nature, повідомляє Newsru.co.il.

Читайте такожВірус Зіка може викликати глухоту у новонароджених немовлят - вченіЛабораторні дослідження антитіл, отриманих з крові людей, раніше інфікованих вірусом Зіка у різних частинах світу, показали, що вони реагують на певний білок на поверхні вірусу. Виявилося, що виявлені антитіла здатні нейтралізувати кілька різних штамів вірусу.

Читайте такожВірус Зіка призводить чоловіків до безпліддя - дослідженняЗа допомогою антитіла, що отримало назву ZIKV-117, вченим вдалося успішно запобігти внутрішньоутробній інфекції у інфікованих вагітних мишей. Крім цього, ін'єкція антитіл помітно знизила рівень захворюваності та смертності особин, а також ймовірність передачі ВІЛ від матері до плоду.

Якщо аналогічні дослідження, які будуть проведені на приматах, пройдуть успішно, антитіла можуть бути використані для лікування вагітних жінок, схильних до ризику інфекції.