Оброблені продукти потенційно канцерогенні - учені

16:27, 08 листопада 2016
Зарубіжні новини
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Емульгатори, які додаються в більшість оброблених продуктів для поліпшення текстури і збільшення терміну придатності, змінюють мікрофлору кишечника.

Емульгатори, додаються в більшість оброблених продуктів для поліпшення текстури і збільшення терміну придатності, змінюють мікрофлору кишечника / Фото: livinggreenmag.com

Поширені добавки, які можна знайти в хлібі, маргарині, солодощах, імовірно, викликають рак кишечника, повідомляє Мeddaily.ru з посиланням на The Daily Mail. Емульгатори, які додаються в більшість оброблених продуктів для поліпшення текстури і збільшення терміну придатності, змінюють мікрофлору кишечника.

Вони провокують запалення, створюючи ідеальні умови для росту ракових пухлин. В принципі, відомо, що мікрофлора - ключовий фактор, що стоїть за запальними захворюваннями кишечника. Хвороба Крона та виразковий коліт - два найпоширеніших типи таких захворювань, які сприяють розвитку раку.

Читайте такожЕмульгатори і загусники провокують набір вагиСпівробітники Університету Джорджії годували двома видами емульгаторів лабораторних мишей. Тваринам давали полісорбат 80 або карбоксиметилцелюлозу. Це значно змінювало мікрофлору, провокувало запалення, на тлі чого ракові клітини процвітали.

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