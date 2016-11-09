Препарат для лікування деменції виявився ефективним у терапії депресії

Клінічні дослідження комбінованої терапії на основі мемантина і сертраліна показала свою перспективність у терапії клінічної депресії середнього та тяжкого ступеня, повідомляється в публікації Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics.

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Використовувані в сучасній клінічній практиці методи лікування великого депресивного розладу не завжди ефективні. Метою даного дослідження стала оцінка безпеки та ефективності мемантина, схваленого в даний час для лікування деменції та хвороби Паркінсона.

У клінічних дослідженнях взяли участь 66 амбулаторних пацієнтів, які страждають клінічною депресією. В залежності від групи пацієнтів протягом 6 тижнів отримували мемантин (20 мг/добу) плюс сертралін (200 мг/добу) або плацебо плюс сертралін (200 мг/добу). Стан учасників оцінювався перед початком терапії, на 2-й, 4-й і 6-й тижня за допомогою Шкали Гамільтона для оцінки депресії (HDRS).

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Згідно з опублікованими даними, високі показники відповіді на терапію мемантином були отримані на 4-й і 6-й тиждень лікування. Також у групі пацієнтів, що приймали мемантин, поліпшення стан сталося швидше, ніж у плацебо-групі. В рамках досліджень не були зафіксовані серйозні небажані явища. Автори підкреслюють необхідність проведення більш тривалих і масштабних клінічних досліджень мемантина в терапії клінічної депресії.

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Мемантин є неконкурентним антагоністом глутаматних N-метил-D-аспартат (NMDA)-рецепторів. Сприяє нормалізації психічної активності і корекції рухових порушень у пацієнтів з деменцією і хворобою Паркінсона. Сертралін є зареєстрованим антидепресантом: препарат селективно блокує зворотне захоплення серотоніну.