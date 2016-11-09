Медики рекомендують людям з ВІЛ-інфекцією вакцинуватися проти менінгококової інфекції

Центри з контролю і профілактики захворювань США (CDC) представили нові рекомендації по вакцинації ВІЛ-інфікованих пацієнтів проти менінгококової інфекції, пише MedicalXpress.

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У видаваному CDC тижневику по захворюваності та смертності (Morbidity and Mortality Weekly Report) говориться, що зібрана доказова база свідчить про підвищений ризик зараження ВІЛ-позитивних пацієнтів менінгококовою інфекцією. Щоб знизити ймовірність захворювання фахівці рекомендували використовувати менінгококову кон'юговану вакцину, причому імунізацію, на думку експертів, варто проводити серед усіх пацієнтів старше 2 місяців.

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До теперішнього часу фахівці CDC говорили про необхідність рутинної імунізації серед пацієнтів старше 2 місяців тільки при наявності певних медичних показань, що підвищують вірогідність зараження менінгококовою інфекцією.