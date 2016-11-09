ВООЗ випустила рекомендації щодо профілактики хірургічних інфекцій

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) випустила «Глобальне керівництво з профілактики хірургічних інфекцій». Посібник містить 29 рекомендацій з профілактики хірургічних інфекцій і виникнення мікроорганізмів, стійких до протимікробних препаратів. У створенні рекомендацій брали участь 20 провідних світових експертів.

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Марі-Поль Кіні (Marie-Paule Kieny), помічник Генерального директора ВООЗ з питань систем охорони здоров'я та інновацій у сфері охорони здоров'я підкреслила важливість цих рекомендацій. «Ніхто не повинен захворіти в результаті звернення до лікаря або при отриманні медичної допомоги», – сказала вона.

Однією серйозними проблемами є розповсюдження лікарняних інфекцій, а також хірургічних інфекцій, з багатьма з яких стає все складніше боротися. Нерідко збудники цих інфекцій виявляються стійкими до більшості використовуваних препаратів.

ВООЗ наводить дані, що в країнах з низьким і середнім рівнем доходів близько 11% пацієнтів інфекціями заражаються в ході проведення хірургічних операцій. Проте ця проблема стосується і жителів високорозвинених країн – через інфекції пацієнти змушені проводити в лікарні більше днів, що веде до додаткових витрат.

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Фахівці ВООЗ рекомендують пацієнтам при підготовці до хірургічної операції обов'язково приймати душ або ванну, але при цьому радять відмовитися від гоління. Раніше вважалося, що видалення волосся полегшує доступ до шкіри, однак зараз експерти попереджають, що гоління може призвести до утворення на шкірі мікропорізів, які й можуть стати воротами інфекції.

Рекомендації стосуються не тільки пацієнтів, але і лікарів – вони зачіпають правила дезінфекції рук перед операцією, використання антисептичних засобів та багато інших аспектів. Так, призначення антибіотиків рекомендовано лише до або під час хірургічного втручання, але не після нього, як це часто відбувається.

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Ед Келлі, директор Департаменту ВООЗ з питань надання послуг та безпеки послуг, пояснює, що «слідуючи цим рекомендаціям, хірургічні бригади можуть запобігти шкоди здоров'ю, підвищити якість життя пацієнтів і внести свою лепту в роботу по боротьбі з поширенням стійкості до антибіотиків».

Зазначимо, що це перша публікація міжнародних рекомендацій, заснованих на фактичних даних. Експерти ВООЗ відзначають, що рекомендації можуть бути модифіковані з урахуванням специфіки будь-якої з країн.

Результати пілотного дослідження, яке проводилося в чотирьох країнах Африки, свідчать про те, що виконання навіть частини нових рекомендацій здатне скоротити число хірургічних інфекцій на 39%.