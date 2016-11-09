Одне яйце на день знизить ризик розвитку інсульту - дослідження

Поширена думка, що не варто зловживати яйцями – це, нібито, може призвести до збільшення рівня холестерину, проблем з серцем і судинами. Останнім часом з'явилися публікації, які спростовують цей міф. Так, у 2015 році були опубліковані результати великого дослідження, в якому дослідникам не вдалося виявити взаємозв'язок між вживанням яєць і збільшенням ризику розвитку серцево-судинних захворювань. Учені ж, які проводили ще одне дослідження, не тільки кажуть, що яйця не шкідливі, але і вказують на їх користь для серця і судин, пише EurekAlert!

Читайте такожАспірин ефективний при вторинній профілактиці інсульту

Дослідницька група під керівництвом Олександра Домініка (Dominik Alexander) вивчила статті, опубліковані в період з 1982 по 2015 роки, в яких вивчалася зв'язок між вживанням яєць і ризиком розвитку інсульту і коронарної хвороби серця. Виявилося, що всього одне яйце на день дозволило знизити ризик інсульту на 12%. На ймовірність розвитку коронарної хвороби серця введення яєць в щоденний раціон ніяк не впливало.

Автори пояснюють, що поки неясно, яким чином вживання яєць знижує ризик розвитку інсульту. Вони припускають, що це пов'язано з дією містяться в їх складі антиоксидантів – вони допомагають боротися із запаленням і знижувати рівень окисного стресу.

Одне велике яйце містить близько 6 г білка, антиоксиданти лютеїн і зеаксантин, а також вітаміни A, D і E. Крім того, яйця містять поліненасичені жирні кислоти (ті ж, що присутні в рибі), які корисні для роботи мозку.